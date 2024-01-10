أجمل إطلالات ساندرا رزق خلال قضائها عطلتها في إسطنبول.. بالصور

ميرنا وليد - بيروت - استعرضت ملكة جمال لبنان لعام 2000 الممثلة اللبنانية ساندرا رزق أبرز إطلالاتها خلال قضائها عطلتها في إسطنبول ومن المعروف ان ساندرا تتمتع بذوق رفيع كما انها مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت قد قضت وقتها في المنجعات السياحية كما التقت بصديقتها ملكة جمال المغرب إيمان الباني وزوجها الممثل التركي مراد يلدريم التي تربطها علاقة قوية بهما وذلك واضح من خلال التعليقات المشتركة بينهما.

وكانت قد عبرت عدة مرات عن استمتاعها خلال تواجدها في تركيا واليكم ابرز اطلالاتها التي خطفت الانظار خلال سفرتها