بقيادة هاني فرحات.. تركي آل الشيخ يكشف عن حفل "ليلة الصقر" في "موسم الرياض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن أحدث الحفلات الغنائية ضمن فعاليات "موسم الرياض" بعنوان "ليلة الصقر" للفنان رابح صقر.

ونشر "تركي" الملصق الدعائي للحفل عبر حسابه الرسمي على "X" وعلق عليه قائلا: "ليلة بتكون مختلفة ومسيرة فنان استثنائي"، ويقود الحفل المايسترو السعودي هاني فرحات.

ويواصل "تركي" الترويج لفعاليات "موسم الرياض" التي تضم العديد من الحفلات الغنائية والعروض المسرحية، حيث أعلن خلال الساعات القليلة الماضية عن عرض مسرحي جديد بعنوان "عملوها ازاي" بطولة الفنان كريم عبد العزيز وستقام في الفترة من 12- 16 يناير الجاري.

وكشف "تركي" مؤخرًا عن العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والاجتماعية وحتى الرياضية ضمن فعاليات "موسم الرياض" والذي يشهد حضور جماهيري ضخم من مختلف أنحاء الوطن العربي وسط مشاركة نخبة من النجوم والإعلاميين والمشاهير من حول العالم.

ووجه المستشار تركي آل الشيخ بإقامة عدد من الحفلات الغنائية لأبرز نجوم الغناء والموسيقيين في مصر والوطن العربي وذلك تقديرًا وتكريمًا لمشوارهم الفني وكان أبرزهم حفل "روائع الموجي" تكريمًا للموسيقار الراحل محمد الموجي، وحفل "ذكريات شنودة" تكريمًا للموسيقار الكبير هانى شنودة.

يذكر أن تركي آل الشيخ كشف عن إقامة حفل موسيقي بعنوان "صلاح الشرنوبي" تكريمًا لمسيرة الموسيقار الراحل صلاح الشرنوبي، و يحييه نخبة من نجوم الغناء العربي وهم الفنانة أصالة، الفنان راغب علامة، الفنان وائل جسار، الفنانة نانسي عجرم، والفنانة أسماء لمنور وذلك يوم 18 يناير الجاري.