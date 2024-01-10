زحام وتجمهر على نور النبوي وكزبرة أمام سينما مترو بسبب "الحريفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان الشاب نور النبوي مع الجمهور بفيلمه "الحريفة" وذلك بسينما مترو بمنطقة وسط البلد وسط تجمهر محبيه الذين حرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية معه.

ونشر "نور" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وظهر خلاله وسط تجمهر المئات من محبيه خارج سينما مترو وبرفقته عدد من فريق عمل الفيلم منهم مغني المهرجانات كزبرة وعلق "نور" قائلا: "إخواتنا وحبايبنا رجالة وسط البلد، اتشرفنا بيكم وبحبكم"

ولاقى التعليق والفيديو إعجاب متابعيه منهم "كزبرة" وعلق على فيديو"النبوي" قائلا: "الشباب الرايقة الشباب الجدعان الشباب الأبطال وجودكم جنبنا أقسم بالله بالدنيا ربنا يخليكوا لينا".

ويحقق فيلم "الحريفة" نجاحًا ملحوظًا بشباك التذاكر المصري وتدور أحداثه حول "ماجد" لاعب كرة قدم تدفعه الظروف ليترك مدرسته الدولية والانتقال إلى إحدى المدارس الحكومية ليتعرف خلالها على عدد من الطلاب ويشاركهم لعب كرة القدم في مراكز الشباب والساحات الشعبية، ويتعاون ببطولة الفيلم عدد من النجوم الشباب وهم نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي إلى جانب عدد من ضيوف الشرف منهم الفنان بيومي فؤاد، من تأليف إياد صالح، إخراج رؤوف السيد.