ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان ناصيف زيتون الجمهور صورة له برفقة قطته، وظهر وهو يحملها ويرتدي قميصاً زيتي اللون.

وخطفت القطة الرمادية اللون قلوب المتابعين، وعبروا عن إعجابهم بحب ناصيف للحيوانات وتعاطفه معها.

وكان تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنان ناصيف زيتون من حفله الأخير الذي أحياه ليلة رأس السنة، وظهر ناصيف في الفيديو، وقد قامت فتاة من الجمهور بمسك يده، ورفضت إفلاتها بأسلوب غريب، فإضطر ناصيف إلى أن يفلت يده من يدها بأسلوبه الخاص، وذلك من دون أن يزعج الفتاة.

كانت هذه تفاصيل خبر قطة ناصيف زيتون تحدث ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي.. شاهـ دوا جمالها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.