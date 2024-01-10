ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة المغربية سميرة سعيد الجمهور مقطع فيديو مميز للغاية لها، ظهرت فيه وهي تمارس التمارين الرياضية بلياقة بدنية واضحة.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع فيديو سميرة هذا، مشيدين برشاقتها وقدراتها الرياضية بالرغم من بلوغها الـ 66 عاماً من عمرها.

وعلقت سميرة سعيد على المنشور قائلة: "“اللياقة البدنية لا تعني بناء جسم أفضل.. الأمر يتعلق ببناء حياة أفضل.” الصحة هي الثروة الحقيق".

وكانت سميرة سعيد قد عبرت عن إعجابها بأغنية الفنانة الإماراتية أحلام "صوت الأنا"، التي تعاونت فيها مع الشاعرة العالية ولحنها الموسيقار ناصر الصالح، ووزعها أسامة الهندي، كما تعد التجربة الأولى لأحلام بالإخراج.

وكتبت سميرة: "أغنية رائعة، لمستنيني ولمستِ قلبي وإحساسي.. صوتك فيها خيال، واللحن والكلام والتوزيع أكثر من رائع..

دائماً مبدعة ومجتهدة حبيبتي.. مبروك" لترد عليها أحلام: " اذا الديڤا سميره سعيد لمست قلبها واحساسها صوت الانا فهذا دليل ان احساسي بالعمل وصلكم وهذا دافع كبير لي لأستمر في أداء هذي الاغاني المكبلهه الخالده شكراً على هالمحبه والتقدير شهاده اعتز بها من الديڤا سميرة سعيد بحبك اوي"

كانت هذه تفاصيل خبر بعمر الـ 66.. سميرة سعيد تمارس تمارين رياضية قاسية ولياقتها البدنية حديث الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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