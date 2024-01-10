ميرنا وليد - بيروت - أعربت الممثلة المصرية ثراء جبيل عن سعادتها الكبيرة بنجاح مشاركتها الأولى مع الفنان المصري تامر حسني كبطلة كليب أغنية "موحشتكيش".

ونشرت ثراء عبر حسابها الرسمي، مقطع من فيديو كليب "موحشتكيش"، وأرفقته بتعليق أعربت فيه عن سعادتها بالمشاركة بالفيديو كليب، وأكدت أنها استمتعت بكل لحظة في كواليس تصوير الأغنية.

وكتبت ثراء جبيل: "كليب أغنية موحشتكيش تامر حسني، أخيراً الكليب نزل، أنا سعيدة جداً أني كنت جزءاً من كليب للمغني اللي بحبه أوي، وبحب أغانيه وبيضحكني من قلبي، استمتعت بكل لحظة في الأغنية شكراً".

وبدوره رد تامر حسني على ثراء في تعليق، أشار فيه إلى أنه راهن على موهبتها وربح الرهان وتوقع لها مكانة كبرى بين نجمات الفن المصري.

وكتب تامر في تعليقه على منشور ثراء: "يا ثراء والله أنا اللي فخور بأدائك الرائع مبسوط بأدائك من قلبي الفنان اللي بتحبيه من وانتي صغيره والمخرج اللي وقفتي تمثلي قدامه ماشاء الله كل الناس حاسه إحساسك الجميل، اختياري ليكي كان في محله، فعلاً تستحقي كل الخير والنجاح وأنا شايفك قريب جداً في مكانة كبيرة أوي أوي بإذن الله".



كانت هذه تفاصيل خبر ثراء جبيل تتحدث عن تعاونها مع تامر حسني في كليب "موحشتكيش" والأخير يرد عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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