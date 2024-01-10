فلاشباك 2023- فضائح بالجملة رافقت إسم الأمير هاري .. تتويج الملك تشارلز.. والأمير ويليام وكايت ميدلتون في زفاف الأمير الحسين

ميرنا وليد - بيروت - تمحور عام 2023 في إطار الحديث عن الأخبار التي تخص العائلة البريطانية المالكة، وحول الأمير هاري الذي كان بالنسبة له، عام الكشف عن الكثير من الأسرار الخاصة بالعائلة المالكة، وذلك في مذكراته التي طرحها بعنوان Spare، فإتهم الأمير هاري شقيقه الأمير ويليام، بـ"الإعتداء عليه جسدياً"، خلال سجال حصل بينهما، في عام 2019، بشأن زوجة الأول ميغان ماركل، دوقة ساسكس، كما ذكر الأمير هاري أنه فقد عذريته مع إمرأة تكبره سناً، ومن بين الأمور التي كشفها أيضاً، قصة لعبه البلياردو عارياً في لاس فيغاس، وحققت مذكرات الأمير هاري نسبة مبيعات مهولة.

من بين الأحداث الأخرى التي حصلت عام 2023:

-طُلب من الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، إخلاء "Frogmore Cottage"، المقر الرسمي للزوجين في المملكة المتحدة.

-تمت تسمية آرتشي ابن دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، وابنتهما ليليبت، أميراً وأميرة على موقع العائلة المالكة البريطانية على الإنترنت.

-تعرّض الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل "لمطاردة بالسيارات كادت أن تكون كارثية"، وذلك بعد أن حضر هاري وميغان حفلاً لتوزيع الجوائز في نيويورك، شارك فيها مصورون متطفلون، وفق ما أفاد متحدث بإسم الأمير البريطاني، ​​​​الذي ذكر في بيانه: "تعرض دوق ودوقة ساسكس والسيدة راغلاند، والدة ميغان، لمطاردة بالسيارة، كادت تتسبب بكارثة، على يد شبكة مصورين عدوانيين جداً"، لافتاً إلى أن "هذه المطاردة الحثيثة التي استمرت حوالى الساعتين، كادت أن تتسبب بتصادم مع سائقين آخرين، أو مع مشاة وعنصرين من شرطة نيويورك".

وأشار الناطق إلى "أن نشر هذه الصور، نظراً إلى طريقة الحصول عليها، يشجع على ممارسة تطفلية للغاية، تشكل خطورة على جميع المعنيين"، ولم يرد ناطق باسم إدارة شرطة نيويورك على الفور، على طلبات للتعليق على الحادثة.

وأعادت هذه المطاردة، صورة الحادث المأساوي الذي تعرضت له الأميرة ديانا، والدة هاري، إلى الأذهان، والذي لقيت خلاله ديانا حتفها.

-نشر تسجيل صوتي جديد للأميرة ديانا، وهي تتحدث عن خيبة أمل الأمير البريطاني تشارلز - الملك تشارلز الثالث حالياً -، حين رزقا بمولود ذكر، وليس أنثى، وذلك عندما ولد الأمير هاري.

-لم يظهر الأمير هاري دوق ساسكس، مع أفراد من العائلة المالكة، لتحية الجمهور من شرفة قصر باكنغهام، إذ إنه لم يتلقَ دعوة للإنضمام إلى العائلة في تلك اللحظة.

-حضر الأمير هاري وحيداً من دون زوجته ميغان ماركل، خلال مراسم تتويج والده الملك تشارلز الثالث.

- منح العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث، لقب دوق إدنبرة لشقيقه الأمير إدوارد.

-جرت مراسم تتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث والملكة القرينة كاميلا، وهو حدث ملكي يحدث مرة واحدة في الجيل.

-الأمير ويليام وكايت ميدلتون حضرا حفل زفاف الأمير الحسين والأميرة رجوة آل سيف.

-انضم الأمير ويليام وزوجته كايت ميدلتون إلى سكان مدينة لندن، من خلال استخدام شبكة المواصلات الشهيرة بالمدينة، في رحلة إلى إحدى الحانات.

-إعترف شاب بريطاني، يبلغ من العمر 21 عاماً، بالتهم الموجهة إليه، في قضية التهديد بقتل الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، في يوم عيد الميلاد عام 2021.

-واجهت ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، تهديداً محتملاً بالإغتيال، قبل 40 عاماً، وذلك خلال زيارتها الولايات المتحدة الأميركية، وفقاً لوثائق صدرت حديثاً عن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI.

-كُشف عن قطعة فاخرة، قبل أيام من إحياء الذكرى السنوية الأولى لوفاة الملكة إليزابيث، وذلك لتكريم حياتها، وقدّر مبتكر هذه العملة الجديدة والفريدة قيمتها بـ"حوالى 23 مليون دولار"، وهي مصنوعة من نحو 3.5 كيلوغرامات من الذهب و6426 ماسة.