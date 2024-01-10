ليلة خاصة لأعمال الموجي في أوبرا الإسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو أحمد عامر، وذلك ‏ضمن خطط وزارة الثقافة لصون التراث الموسيقي.

موعد حفل ليلة الموجي بأوبرا الإسكندرية

ومن المقرر أن يقام الحفل غدًا الخميس ‏11 يناير على مسرح سيد درويش “أوبرا الإسكندرية”.

يتضمن البرنامج باقة مختارة من الحان الموسيقار محمد الموجى منها موسيقى قارئة الفنجان ، يا حلو صبح ، الليالي ، مستحيل ، أنا من تراب ، حبيبها ، رسالة من تحت الماء ، حيران ، ايه هو ده والحلوة داير شباكها .. اداء ياسر سعيد ، أيمن مصطفى ، مصطفى سعد ، محمد الخولي ، وائل أبو الفتوح ، ندى غالب وولاء طلبه.

جدير بالذكر أن سلسلة الحفلات المخصصة لأعمال الموسيقار محمد الموجي، تأتي ضمن جهود إعادة إحياء تراث الموسيقى العربية ونشره للاجيال الجديدة باعتباره أحد الملامح المهمة للإبداع المصري الخالص.

نبذة عن مبنى دار الأوبرا



دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عام.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.