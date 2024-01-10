بطولة هالة صدقي.. موعد عرض فيلم "الملكة" في السينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قررت الشركة المنتجة لفيلم "الملكة" طرحه بدور العرض السينمائي في مصر والدول العربية يوم الأربعاء المقبل الموافق 17 يناير.

وتنظم الشركة عرضًا خاصًا للعمل خلال أيام بحضور أبطاله وعدد من الفنانين والنقاد والإعلاميين.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم قد طرحت أمس عدد من البوسترات الدعائية المنفردة لأبطال العمل في إطار الحملة الترويجية له، وتصدر أبطال الفيلم جميعهم للبوست الرسمي له.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حول شخصية "ماجدة"، والتي تتعرض للعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائها والمقربين من أجل استعادة حقوقها، وتشهد الأحداث العديد من مراحل الهروب من أجل كسب المزيد من الوقت، في إطار تشويقي تصاعدي للأحداث.

الفيلم من بطولة: هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبدالرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم: حسن الرداد، محمد رضوان، أوس أوس، والعمل من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبدالعزيز، وتم تغيير اسمه من "كتف رباعي" إلى "الملكة".

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