نجل سميرة سعيد يهنئها بعيد ميلادها بصور تجمعهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ شادي نابلسي والدته الفنانة سميرة سعيد بمناسبة عيد ميلادها.

ونشر شادي صورًا تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام"، وعلق: "عيد ميلاد سعيد يا أمي، أنت أفضل أم وصديقة وأحيانا ابنة يمكن لأي شخص أن يتمناها، أحبك".

وكانت الفنانة سميرة سعيد، طرحت مؤخرًا أغنية "إنسان آلي" عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب".

أغنية "إنسان آلي" كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع موسيقى هاني ربيع، وميكس وماستر ماهر صلاح.

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