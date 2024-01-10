شيرين منسى زوجة باسم مغنية تحتفل بعيد ميلاده بكلمات رومانسية.. والمشاهير يهنئونه

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت إختصاصية التغذية شيرين منسى، زوجة الممثل اللبنانية باسم مغنية، بعيد ميلاده برسالة رومانسية وجهتها له عبر حسابها الرسمي.

وكتبت شيرين في رسالتها كلمات رومانسية، عبرت من خلالها عن أنها محظوظة جداً بوجود باسم في حياتها.

وقالت شيرين: "يوم ميلاد سعيد لزوجي المذهل، حبك ودعمك يعني كل شيء بالنسبة لي، وأنا محظوظة جداً بوجودك في حياتي. إليك سنوات عديدة أخرى من الحب والسعادة، مع كل حبي وقبلاتي وعناقي".

كما وجه عدد كبير من الفنانين والممثلين التهاني لباسم مغنية بعيد ميلاده، منهم الفنانة اللبنانية نوال الزغبي والممثلة اللبنانية ماغي بو غصن.

كتبت نوال الزغبي في منشورها: "كل عام وأنت بخير باسم، كل الأمنيات السعيدة".

أما ماغي بو غصن فقالت: "عقبال المية يا صديقي. سنين كتيرة من الصحة وراحة البال والنجاحات الكبيرة اللي بتستاهلها يا رب".

وبدوره رد باسم مغنية على جميع رسائل التهاني، قائلاً: "أشكر جميع من هنأني في عيد ميلادي. وأتمنى الظروف الصعبة التي نمر بها تنتهي قريباً. مع محبتي".

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