جيني إسبر بتغيير كبير في شكلها من أجل شخصيتها في "رماد الورد" - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة السورية جيني إسبر عن شخصيتها في مسلسل "رماد الورد"، وبدت بشكل مغاير في الصور التي شاركتها، وذلك لأنها اعتمدت الشعر الأشقر القصير، وارتدت قميصاً باللون الزهري، مع تنورة كلاسيكية بنقشات مختلفة.



وعلقت على الصور وقالت: "شخصية {مي من مسلسل رماد الورد } كيف بتتخيلوا الشخصية؟"

وتدور قصة المسلسل حول قاضٍ تقع بين يديه بعض الأدلة، عن تورط شخص في قتل زوجته، بتوجيه من سيدة وشقيقها يمتلكان صفحة على "تيك توك"، ليبدأ القاضي تحقيقاته، التي تقوده إلى المزيد من المتورطين في ابتزاز الشباب والفتيات عبر حسابات وهمية على التطبيق.