سيلينا غوميز تتخذ هذا القرار المفاجئ

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت النجمة العالمية سيلينا غوميز الجمهور بقرارها الجديد وهو تركها مواقع التواصل لفترة، مشيرة الى انها تركّز على موضوع آخر لم تكشف عنه.



وقالت سيلينا غوميز: "سأترك وسائل التواصل الاجتماعي لفترة من الوقت. أنا أركز على ما يهم حقًا".

على صعيد آخر كانت قد كشفت وسائل إعلام عالمية ما دار بين النجمتين تايلور سويفت وسيلينا غوميز، اذ ان الأخيرة أخبرتها ان النجمة كايلي جينر قد رفضت التقاط صورة معها، وقد انتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي تظهر ردّة فعل سويفت التي استغربت مما سمعته.