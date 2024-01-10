ميرنا وليد - بيروت - فاجأت النجمة العالمية سيلينا غوميز الجمهور بقرارها الجديد وهو تركها مواقع التواصل لفترة، مشيرة الى انها تركّز على موضوع آخر لم تكشف عنه.
وقالت سيلينا غوميز: "سأترك وسائل التواصل الاجتماعي لفترة من الوقت. أنا أركز على ما يهم حقًا".
على صعيد آخر كانت قد كشفت وسائل إعلام عالمية ما دار بين النجمتين تايلور سويفت وسيلينا غوميز، اذ ان الأخيرة أخبرتها ان النجمة كايلي جينر قد رفضت التقاط صورة معها، وقد انتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي تظهر ردّة فعل سويفت التي استغربت مما سمعته.
كانت هذه تفاصيل خبر سيلينا غوميز تتخذ هذا القرار المفاجئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.