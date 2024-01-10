اليوم.. عرض الفيلم الكورى «My Lovely angel» بمركز الثقافة السينمائية

ياسر رشاد - القاهرة - يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر أمسية سينمائية، اليوم، يعرض خلالها الفيلم الكورى «my lovely».

يقام فيلم My Lovely angel فى إطار اهتمام وزارة الثقافة بنشر الثقافة السينمائية وهو أحد الأفلام الاجتماعية التى تهتم بالعلاقات الإنسانية وينتمى إلى نوعية الأفلام الروائية الطويلة من إنتاج عام 2021 وتدور أحداثه فى إطار درامى حول تغيير حياة الإنسان، حيث يناقش تجربة رجل عاش وحيدًا طوال حياته، إذ يبدأ جاى شيك العيش مع طفلة تعانى من إعاقة سمعية بصرية، حيث يغير كل منهما حياة الآخر ويحاول إيجاد طريقة للتواصل.

الفيلم من تأليف وإخراج سونغ مو كونتشانح وون لى، وبطولة جين جوو وجونج سيو يون وجانج هاى جين وكيم جونج جوو.

جدير بالذكر أن الفعاليات تقام تحت إشراف الكاتبة أمل عبدالمجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية، وذلك الأربعاء الموافق ١٠ يناير فى تمام الساعة ٦ مساء، بمقر مركز الثقافة السينمائية، وتقام جميع الفعاليات التى يقيمها المركز القومى للسينما متاحة ومجانية للجمهور.