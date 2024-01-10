رحيل مؤسف لـ آدان كانتو نجم فيلم The Cleaning Lady عن عمر ٤٢ عامًا

بعد صراع أليم مع المرض، توفي الممثل والموسيقي آدان كانتو، المعروف بأدواره في التلفزيون والسينما مثل “ديزاينيتد سيرفايفر”، و”ذا كلينينج ليدي”، و”دايز أوف فيوتشر باست”، إثر مضاعفات أصيب بها بسبب معاناته مع مرض سرطان الزائدة الدودية، وذلك عن عمر يناهز ٤٢ عامًا.

كانتو ولد في المكسيك ونشأ في ولاية تكساس الأميركية، بدأ مسيرته المهنية في عالم الموسيقى بعدما كتب عدة أغنيات لأفلام وبرامج تلفزيونية في المكسيك، ثم انتقل إلى مجال التمثيل.

ظهر لأول مرة كممثل في سلسلة حلقات الإثارة التي قدّمها كيفن بيكون “ذا فولوينج “.

كما شارك كانتو في العرض المسرحي “all about my mother “ لبيدرو ألمودوفار، قبل أن يحصل على أول دور تلفزيوني له في “إستادو دي غراسيا” في العام ٢٠٠٩.

كانتو، لعب دور البطولة في فيلم “X-Men: Days of Future Past” لعام ٢٠١٤، حيث ظهر إلى جانب باتريك ستيوارت وإيان ماكيلين وهيو جاكمان في فيلم الخيال العلمي. حصل الفيلم على ترشيح لجائزة الأوسكار لأفضل إنجاز في المؤثرات البصرية في عام ٢٠١٥.