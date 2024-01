بعد عشرين عامًا، هكذا فاجأت ليندسي لوهان أبطال فيلم   Mean girls على السجادة الحمراء

بشكل مفاجىء وبدون سابق انذار، فاجأت الفنانة “ليندسي لوهان” طاقم عمل فيلم “Mean girls” حيث حضرت خصيصاً من مقر اقامتها في دبي الى نيويورك للمشاركة في العرض الأول للفيلم بنسخته الثانية.

ظهرت لوهان، البالغة من العمر ٣٧ عامًا، بكامل رشاقتها واناقتها ووقفت الى جانب ابطال الفيلم على السجادة الحمراء وسط ترحيب طاقم العمل والجمهور وذلك بعد مضي عشرين عامًا على مشاركتها في بطولة الجزء الأول من الفيلم عام ٢٠٠٤.

ليندسي لوهان لعبت في النسخة الأولى من فيلم “Mean girl” دور البطولة من خلال شخصية “كادي هيرون” وكان الى جانبها في العمل حينها كل من راشيل ماك آدامز وأماندا سيفريد ولاسي تشابيرت، وقد حقق نجاحًا كبيرًا ويتم ليومنا هذا تداول عبارات شهيرة منه وأبرزها that is so fetch”; “get in loser we’re going shopping”; and “on Wednesdays, we wear pink.”

اما في النسخة الجديدة من الفيلم فقد ادخلت كاتبته تينا فاي بعض التعديلات، لكن ما لم يتم تغييره هو قصة كادي هيرون الخجولة والمتحفظة والتي تلعب دورها في النسخة الجديدة من الفيلم الممثلة الاسترالية انغوري رايس كادي.

في حديث لوهان مع مجلة “بيبول” – التي أصبحت أمًا جديدة العام الماضي بعد أن استقبلت ابنها لؤي، البالغ من العمر خمسة أشهر اليوم – ما إذا كانت تعتقد أنها “أم رائعة” أم لا؟ “أتمنى ذلك!” أجابت على السجادة.

سيتم إصدار Mean Girls في دور العرض في ١٢ كانون الثاني/يناير الجاري.