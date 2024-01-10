هذه حقيقة زواج بدور البراهيم من مشعل الخالدي

ميرنا وليد - بيروت - نفى نجم مواقع التواصل مشعل الخالدي، خبر زواجه من خبيرة التجميل بدور البراهيم، وهو الخبر الذي تداولته الكثير من الصفحات، مشيراً إلى أن صورتهما كانت عبارة عن ترويج لحساب بدور الجديد، مضيفاً: "لو كنت سأتزوج للمرة الثالثة، فلن أفعل ذلك بهذه الطريقة، بل سأعلنها للعالم أجمع بطريقة رسمية".



على صعيد آخر، كانت وجهت بدور البراهيم تحذيراً لعدد من الأشخاص الذين لم تذكر أسماءهم، باللجوء إلى القضاء في حال التحدث عنها مجدداً، مشيرة إلى أن ذلك يسبب لها ولعائلتها الأذى.

وظهرت بدور البراهيم في فيديو لها عبر حسابها الشخصي، مؤكدة أنها تنتمي لأسرة ذات أصل، ولديها أولاد تعتني بهم، وعائلة مسؤولة عنها.