جورجينا رزق كانت متزوجة قبل وليد توفيق.. إليكم صورة نادرة من حفل زواجها

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة نادرة للغاية من حفل زفاف ملكة جمال الكون ولبنان جورجينا رزق الأول من رجل الاستخبارات في منظمة التحرير الفلسـ طينية أبو حسن سلامة، والذي تم إغتياله بعد فترة.



وعند سؤال جورجينا عن الرجل الذي أحبت أكثر في حياتها، قالت: "كل صدق، مين حبيتِ أكثر، أبو حسن سلامة أم وليد توفيق؟". فأجابته: "الحب حب، بغض النظر إذا كان لوليد أو لك أو حتى لإبني"، ليكمل: "حب الرجل، حب الزوج، إيمتى قلبك داب دوبان أكتر؟"، وهنا أعرب توفيق عن استغرابه من سؤال كهذا قائلاً: "شو بدّك بهالسؤال إنت؟"، فقالت: ما رح أعطيك هالـ satisfaction (لن أعطيك الإجابة التي ترضيك)".

