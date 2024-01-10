غسان مسعود يتبرأ من كل الحسابات الإلكترونية التي نسبت له.. وهذا ما قاله

ميرنا وليد - بيروت - تبرأ الممثل السوري غسان مسعود من جميع الحسابات الإلكترونية التي نسبت له عبر مواقع التواصل الإجتماعين مؤكداً ان لا يمتلك أي حساب بإسمه.



وقال غسان مسعود بمقطع فيديو نشرته إبنته لوتس، وقال: "أنا غسان مسعود من 13 سنة إلى الآن لا أملك أي حساب على وسائل التواصل الاجتماعي، وأي حساب يحمل اسمي لا علاقة لي به لا من قريب ولا من بعيد. أرجو من كل من يستخدم اسمي أن يتوقفوا عن هذا الأمر وأشكر تعاونهم"، موجهاً رسالة لمحبيه قال فيها: "الله يحفظكم ويبارك فيكم ويحميكم".

وعلقت لوتس على الفيديو قائلة: "بعد ما وصل كتير مسجات حول حساب بإسم والدي على الفيس بوك عم يحكي بإسمه ويتواصل مع العالم بإسمه كمان كان لا بد من التأكيد على إنه والدي لا يملك أي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي وأي حساب بإسمه هو حساب وهمي لا علاقة لوالدي فيه لا من قريب ولا بعيد.. و الرجاء التبليغ على هذا الحساب".