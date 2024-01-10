جورج كلوني عرّف عن نفسه بهذه الطريقة كي لا يُعتبر ميتاً

ميرنا وليد - بيروت - وصف الممثل الأميركي جورج كلوني زوجته المحامية أمل علم الدين، بعد مرور تسع سنوات على زواجهما، بأنها قوة من قوى الطبيعة، وهي تحب البقاء في المنزل.

وقد إحتفلا بذكرى زواجهما في شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

ورداً على سؤال عما إذا كان حضر حفل الموضة الذي أقامته Pandora، والذي حضرته زوجته، أجاب بسخرية: "هل أبدو أنني حضرت عرضاً للأزياء؟" وأضاف ممازحاً أنه عرّف عن نفسه منذ سنوات أنه زوج أمل كلوني، كي لا يظن الجميع أنه ميت.

يذكر أن جورج كلوني كان عازباً شهيراً، قبل أن يلتقي أمل علم الدين عام 2013.