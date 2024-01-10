فن ومشاهير

أبو نسب يتصدر إيرادات الأسبوع ويستمر فى صدارة شباك تذاكر الموسم

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ياسر رشاد - القاهرة - تصدر فيلم "أبو نسب" للنجم محمد إمام إيرادات هذا الأسبوع بعد حصد إيرادات بلغت 9 ملايين و 405 الف جنيه ليحافظ على صدارته للإيرادات اليومية للأسبوع الثالث على التوالى وذلك منذ طرحه يوم 21 ديسمبر الماضى.

فيلم أبو نسب

فيلم أبو نسب

واستمر فيلم "أبو نسب" فى صدارة إيرادات موسم اجازة منتصف العام الدراسى 2024 حيث وصل إجمالى إيرادات الفيلم إلى 31 مليوناً و 800 الف جنيه حققها الفيلم فى 3 أسابيع عرض ومن المتوقع أن يستمر فى حصد الايرادات خلال الفترة المقبلة مع بدء أجازة نص السنة الأسبوع المقبل.


أبطال فيلم أبو نسب 

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسى  ومجموعة من ضيوف الشرف منهم شيكو وماجد المصرى ومحمد ثروت، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، وإنتاج شركات سيرنجى فيلمز ومصر العالية وماجيك بيز. ونيو سينشرى وفيلم سكوير وأوسكار.

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فيلم أبو نسب

أحداث فيلم  أبو نسب 

تدور أحداث الفيلم في اطار كوميدى لا يخلو من الأكشن، حول علي (محمد إمام) الذى يقع فى حب داليا (ياسمين صبرى، وعندما يقرر الزواج منها يظهر والدها المحٖرم (ماجد الكدوانى) بعد خروجه من السجن يوم زفافها، فتنقلب حياتهما ويجد نفسه متورطًا فى سلسلة من أحداث الاىْىٓقام بين عصاىٖة حماه وبين عصاىٖة أخرى.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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