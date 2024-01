وفاة نجم فيلم اكس مان آدن كانتو عن عمر 42 عامًا.. والكشف عن سبب وفاته

توفي الممثل المكسيكي الأمريكي آدن كانتو، المعروف بدوره في فيلم X-Men: Days of Future Past، عن عمر يناهز 42 عامًا، بعد صراع مع سرطان الزائدة الدودية.

وأعلنت ممثلة كانتو الإعلامية رحيل النجم الشاب، قائلة: “كان لدى آدن عمق روحي لم يعرفه سوى قلائل. كل من لمحوا ذلك تغيروا إلى الأبد. سوف يفتقده الكثيرون بشدة”.

بدأ كانتو حياته المهنية في سن السادسة عشرة، عندما غادر المكسيك إلى الولايات المتحدة للعمل كمغن وكاتب أغاني.

وبدأ مسيرته التمثيلية في عام 2009، حيث ظهر لأول مرة على التلفزيون في المسلسل المكسيكي Estado de Gracia. وفي عام 2013، ظهر لأول مرة في الولايات المتحدة في المسلسل الدرامي The Follow، والذي شارك في بطولته كيفن بيكون.

ولعب كانتو دور البطولة في العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، بما في ذلك الدراما الرياضية Bruised من إخراج النجمة هالي بيري عام 2020، وفيلم الآكشن Agent Game عام 2022.

كما ترك كانتو بصمة في مجال صناعة السينما من خلال إخراج فيلم قصير بعنوان Before Tomorrow صدر عام 2014. وفيلم The Shot عام 2020، والذي حصل على جائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم روائي قصير في مهرجان سان أنطونيو السينمائي.

كان كانتو متزوجًا من ستيفاني آن كانتو ولديه منها طفلان هما رومان ألدر، 3 سنوات، وإيف جوزفين البالغة من العمر عامًا واحدًا.