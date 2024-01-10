هشام جمال يوجه رسالة لـ "حماه" أحمد زاهر بعد خطوبة ابنته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان هشام جمال رسالة لحماه الفنان أحمد زاهر بعد خطوبة ابنته ليلى زاهر.

وكتب الفنان أحمد زاهر منشورًا، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تم بحمد الله قراءة فاتحة ابنتي ليلى، على ابني وحبيبي وصاحبي هشام جمال، كل التمنيات الطيبة للعروسين، وألف مبروك لحبيبة قلب بابا وروح بابا ليلى، ربنا يسعدكم ويبعد عنكم العين".

ليعلق هشام جمال : أنت اللي صاحبي وأخويا ويشرفني أناسب بني آدم محترم، عرف يربي بناته زيك، أنت وهدى يا حبيبي".

ونشر "هشام" صور من حفل الخطوبة التي اقتصرت على حضور عدد من الأهل والأصدقاء وعلق عليها قائلا: "الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا، من أيام قليلة كانت قراية الفاتحة وان شاء الله الخطوبة قريبًا، نتمنى من كل الناس تدعي لنا بالتوفيق والسعادة والخير".

وتعاون الفنان هشام جمال مع الفنانة ليلى أحمد زاهر من قبل بمسلسل "في بيتنا روبوت" وسط العديد من الشائعات حول ارتباطهما نظرًا للكيميا التي ظهرت بينهما خلال حلقات المسلسل إلى جانب ظهورهما معًا بالعديد من المناسبات الاجتماعية، إلا أن تم التأكيد من قبل "هشام" عن ارتباطهما رسميًا وسط تهنئة متابعيه ومحبيه.

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