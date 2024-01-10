فيديو.. المطرب خالد الحلاق يطرح أغنية "ها يا عرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - طرح المطرب خالد الحلاق، أحدث أغانيه، بعنوان "ها يا عرب"، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وعدد من منصات الموسيقى المختلفة.

أغنية "ها يا عرب" غناء خالد الحلاق، عزف حسين سيمو، ميكس وماسترينج إسلام فاروق، تصوير وإخراج أحمد أنقر.

الأغنية طرحت للتضامن مع أهالي غزة، وعلق الحلاق: "رغم الضيق والحزن الموجود في قلوبنا أنتم واقفين في شموخ وثبات.. لكم الله ونسألكم الثبات".

وأعرب المطرب خالد الحلاق، عن أمله في أن تحظى الأغنية الجديدة على إعجاب الجمهور العربي، مشيرا إلى أنه يستعد لطرح أغنية جديدة خلال العام الحالي

وقدم خالد الحلاق خلال مشواره الفني عددا من الأغاني من بينها: "بيتغيروا"، "يا أقصانا"، "بياع القهوة"