أول تعليق من زوجة أحمد زاهر بعد خطوبة ابنتها: "أبو العروسة طول عمره نفسه في ولد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت هدى زوجة الفنان أحمد زاهر صورة من حفل خطوبة ابنتها ليلى على الفنان هشام جمال، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت هدى على الصورة: "بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكم في خير، الحمد لله والشكر لله يارب عقبال الباقي والنبي تعبوني، أتمنى منكم حبايبي دعوة حلوة للعرايس ربنا يسعدهم ويهنيهم وكلكوا يارب تفرحوا باولادكم وتشوفوهم في احسن حال اللهم أمين، صلوا على النبي على عرايسنا الحلوين، يا أبو العروسة طول عمرك نفسك في ولد وربنا عوضنا بأحلى إبن دخل بيتنا وعيليتنا وبقي ابننا، دعواتكم يا أحباب".

ونشر "هشام" صور من حفل الخطوبة التي اقتصرت على حضور عدد من الأهل والأصدقاء وعلق عليها قائلا: "الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا، من أيام قليلة كانت قراية الفاتحة وان شاء الله الخطوبة قريبًا، نتمنى من كل الناس تدعي لنا بالتوفيق والسعادة والخير".

وتعاون الفنان هشام جمال مع الفنانة ليلى أحمد زاهر من قبل بمسلسل "في بيتنا روبوت" وسط العديد من الشائعات حول ارتباطهما نظرًا للكيميا التي ظهرت بينهما خلال حلقات المسلسل إلى جانب ظهورهما معًا بالعديد من المناسبات الاجتماعية، إلا أن تم التأكيد من قبل "هشام" عن ارتباطهما رسميًا وسط تهنئة متابعيه ومحبيه.

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