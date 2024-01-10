مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة مي عمر صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت مي في الصور بـ فستان قصير باللون الأسود، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي: "فخور فيكي، شيك جدا، إيه القمر دا يا مي، ماشاء الله، ربنا يحرسك، بحبك، منورة، أيقونة الجمال والأناقة، الملكة".

يذكر أن الفنانة مي عمر تعاقدت على فيلم جديد بـ عنوان "الغربان".

فيلم الغربان، بطولة عمرو سعد، مي عمر، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، جميل برسوم، عبدالعزيز مخيون، صفاء الطوخي، محمود البزاوي، أحمد بدير، والعمل إنتاج سيف العريبي وشركة PCC للإنتاج الفني .

وتدور أحداث العمل في عام 1942 أثناء فترة الحرب العالمية الثانية، ويتناول معركة رومل وهزيمة ألمانيا، والعمل من إخراج ياسين حسن.

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