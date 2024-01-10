هذا السبب وراء عودة ليلى علوي إلى المسرح بعد غياب طويل

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية ليلى علوي عن السبب وراء عودتها إلى المسرح من خلال مسريحة "الصندوق الاحمر" التي تقدمها قي "موسم الرياض" بعد سنوات من الإبتعاد عن الأعمال المسرحية.



وقالت ليلى علوي: "لقيت النص اللي يرضيني لأنه متعالج بشكل استعراضي كوميدي وأنا بحب الاستعراض أوي، زائد أنك بتلاقي الإمكانيات اللي تحقق فيها العرض اللي نفسك تحققه ودي حاجة متوفرة هنا جداً".

وعن علاقتها بالمسرح، قالت: "أنا كنت عايزة أرجع للمسرح لأن الممثل بيستمتع بالمسرح والسينما بتستنى الإيرادات ونفس الحكاية الفيديو، لكن المسرح اختلافه إنك بتاخد رد الفعل اللي أنت محتاجه في ساعتها على طول". وأضافت: "في فترة كنت مركّزة في الفيديو أكتر والفترة دي مركزة في السينما أكتر والنص شدّني وفريق العمل كمان هايل وكمان المخرج".