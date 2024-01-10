ميرنا وليد - بيروت - تتابع الفنانة شمس الكويتية زيارتها إلى مصر وبالتحديد تجوالها في منطقة بور سعيد.

وشاركت شمس متابعيها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي بعدة صور وثقت اجتماعها بعدد من السكان المحليين وبالأخص النساء في الأحياء الشعبية للمنطقة التي التقطتت صوراً معهم وأرفقتها بتعليق :"بورسعيد.. مدينة الوشوش الطيبة وكرم الناس، حيث تجد في قلبها تلاحمًا وتعاونًا يشعرك بالانتماء والألفة، وتتجسد فيها قيم الضيافة والاحترام. زيارتك لها ستكون تجربة لا تُنسى، حيث ستشعر بالترحاب والاستقبال الحار في كل ركن تذهب إليه. إن بورسعيد تحمل في طياتها ثقافة العطاء والتضامن، وتعكس بكل فخر جوهر الروح المصرية العظيمة."

وكانت الفنانة الكويتية دالت لدى وصولها إلى المدينة صوراً ومقاطع فيديو وأكدت لمحبيها أن أطيب سمك يمكن أن يتذوقوه في العالم هو في بور سعيد وبدأت ترقص في سوق السمك وسط أجواء من الفرح؟

وشاركت شمس متابعيها صوراً ومقاطع فيديو من جولتها في المدينة، وظهرت وهي ترقص في سوق السمك في المنطقة، وسط أجواء مليئة بالفرح.

كانت هذه تفاصيل خبر شمس الكويتية برفقة عدد من سكان بور سعيد وتعلق :"مدينة الوشوش الطيبة"-بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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