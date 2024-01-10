ميريام فارس تشرح معاني أغنية تزلزلها لمهندس الصوت اللبناني بحماس-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس مقطع فيديو يظهرها وهي جالسة في الستوديو وتشرح لمهندس الصوت اللبناني كلمات أغنيتها العراقية "تزلزلها" التي كتب كلماتها ولحنها يوسف العماني، أما التوزيع الموسيقي فلحسام الدين، والميكس والماستر لـ طيف عادل.
وبدت ميريام وهي تشرح ببطء معاني بعض الجمل العراقية الصعبة باللهجة اللبنانية لكي تفسر بشكل واضح معاني الأغنية.
وأرفقت الفيديو بتعليق :"بليز شوفوا حماسي بالإستديو انا وعم فسر كلمات اغنيتي تزلزلها العراقية لمهندس الصوت اللبناني".
وفي مقطع فيديو آخر أشاد الشاعر والملحن المصري محمد رفاعي بـ كرم ميريام وزوجها وحفاوة استقبالهما له في بيروت قائلاً :"ميريام في حتة تانية خالص"، لتشكره الفنانة اللبنانية على هذه الإشادة بها في مقابلة تلفزيونية وعلقت :"حبيبي يا رفاعي".
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