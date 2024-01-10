"حياة كريمة" .. قصور الثقافة تطلق فعالياتها في قرية الشهداء بوادي النطرون

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الثلاثاء، أولى فعاليات القافلة الثقافية المقامة بقرية الشهداء بمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ضمن برنامج وزارة الثقافة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية.

ورش فنية

تضمن اليوم مجموعة متنوعة من الورش الفنية منها تعليم الطباعة بالاستنسل، تعليم أساسيات الرسم والتلوين، بالإضافة إلى ورشة أشغال يدوية من خامات معاد تدويرها، وورشة تصميم عرائس قفازية بعنوان "اصنع عروستك".

وضمن الفعاليات المقامة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، من خلال فرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني، أقيمت فقرة رسم على الوجه، وفقرة اكتشاف مواهب في المجالات الفنية والأدبية المختلفة، إلى جانب فقرة لتعليم الأطفال أساسيات الزراعة إشراف ريمون رفعت.

واختتم اليوم بعرض فني تضمن باقة متميزة من الأغاني والتواشيح الدينية بقيادة الفنان محمد الإبياري، منها رايحة فين يا حاجة، مدد يا نبي، يا رسول الله، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

تقام فعاليات القافلة بالتعاون مع كل من مركز وادي النطرون، والإدارة التعليمية والهيئة القبطية الإنجيلية، وتستمر فعاليتها على مدار ثلاثة أيام.

مفهوم الوحدة الوطنية

من ناحية أخرى، شهد فرع ثقافة بورسعيد مجموعة من الفعاليات الثقافية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم في إطار احتفالات وزارة الثقافة بعيد الميلاد المجيد.

وفي السياق أعدت مكتبة حي الضواحي لقاء بعنوان "الوحدة الوطنية" استهل خلاله الشيخ ياسر عبد الوهاب مدير عام بمديرية الأوقاف بثقافة بورسعيد، حديثه بالتعريف بحقوق الإنسان والمنح والعطاءات التي منحها الله لعباده ومنها حرية اختيار العقيدة، والحق في الحياة والمساواة والعدل وغيرها.

وأضاف أن الإنسان عليه أن يعي جيدا واجباته تجاه الوطن، وأن يعمل دائما على رفعته من خلال العلم والعمل والوحدة الوطنية التي تعد من أبرز ركائز الوطن وأحد أهم مقوماته.

واختتم حديثه مؤكدا على ضرورة أن يحيا أبناء الوطن على قلب رجل واحد، دون تمييز، لطالما كانت مصر مثالا للوحدة الوطنية، يعيش بها المصريون جميعا دون تفرقة.

واستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة د. أمل عبد الله، وفرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. جيهان المالكي، نظمت مكتبة ٦ أكتوبر لقاء بمركز بورسعيد للتدريب المهني، تحدث خلاله الشيخ محمود أبو النجا، عن قصة ميلاد السيد المسيح، موضحا كيف كانت مليئة بمشاهد تصور المعجزات والأحداث والشواهد الدالة على أن ميلاد المسيح ميلاد محبة وسلام، ومعجزة إلهية كبرى بها دعوة للتفكر والتدبر، وجاء ذلك في حضور م.سحر البحري مدير المركز وعدد من الدارسين، والمثقفين.