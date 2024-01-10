فن ومشاهير

إلهام شاهين بطلة فيلم الحب كله

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ياسر رشاد - القاهرة - تعاقدت النجمة إلهام شاهين، على بطولة الفيلم السينمائي الجديد الذي يحمل اسم " الحب كله"، وهو من إخراج خالد الحجر وإنتاج شريف مندور، ومن المقرر أن تبدأ تصويره قريبًا. 

 

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إلهام شاهين

وقامت الفنانة إلهام شاهين، بنشر صورة لها أثناء التوقيع على بطولة الفيلم وعلقت عليه قائلا: مبروك علينا فيلم الحب كله من تأليف سيد فؤاد و إخراج خالد الحجر و إنتاج شريف مندور .. سنبدأ التصوير قريبا .. يارب بالتوفيق .

 

إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلادها

على الجانب الآخراحتفلت الفنانة إلهام شاهين، بعيد ميلادها فى حفل عائلي ضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن أصدقائها،وكان من بين الحضور كل من هند صبري ورانيا فريد شوقي ودينا والمنتج محمد فوزي ونرمين الفقي وبوسي.
 

وكانت قد كشفت الفنانة إلهام شاهين، مؤخرًا عن سبب تألقها خلال الفترة الأخيرة، ونحافتها الملحوظة من خلال منشور على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام.

 

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إلهام شاهين

آخر أعمال إلهام شاهين

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين مسلسل «ألفريدو»، بطولة أحمد فهمى، ويشارك فيه مجموعة من الفنانين منهم: ندى موسى، إيمان السيد، عمر شرقى، وغيرهم، والعمل مقتبس من كتاب 55 مشكلة حب للدكتور الراحل مصطفى محمود، وأشرف على الكتابة عمرو محمود ياسين، وهو من إخراج عصام نصار.

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إلهام شاهين
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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