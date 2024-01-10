وفاة شقيق الفنان الفلسطيني علي سليمان عن عمر ناهز 67 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الممثل الفلسطيني علي سليمان عن وفاة شقيقه محمد سليمان، عن عمر ناهز 67 عاما، وذلك من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر علي سليمان: "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، آل سليمان في الناصر وخارجها ينعون بمزيد من الأسى فقيدهم المرحوم محمد سليمان".

كما أشار إلى أنه من المقرر تشييع جثمانه اليوم من مسجد عمر ابن الخطاب، ويدفن فى المقبرة الجديدة، والتعازى من بيته فى حي الصفاصرة.

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