رمضان 2024.. محمود عبد المغني يعتذر عن مسلسل "جري الوحوش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

اعتذر الفنان محمود عبد المغني عن مسلسل "جري الوحوش"، المقرر عرضه في رمضان 2024.

وكشف موقع "et" بالعربي، عن حقيقة اعتذار الفنان محمود عبد المغني، عبر حسابه الرسمي بموقع "x".

وعلق الحساب الرسمي:" محمود عبد المغني يعتذر عن مسلسل "جري الوحوش" نظراً لانشغاله بتصوير أعمالٍ فنية أخرى ومصدر يوضح لـ ET بالعربي: المسلسل يتشابه مع الفيلم المعروف في الفكرة الرئيسية فقط.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين، وهم نضال الشافعي، إدوارد، فادية عبد الغني، محمود حجازي، عايدة رياض، حسني شتا، محمد عز، سميرة صدقي، هبة عبد الغني وآخرين، والعمل من تأليف أحمد صبحي، وإخراج عبد العزيز حشاد.

اقرأ أيضا:

اعتذار نرمين الفقي ووفاء عامر عن مسلسل "أولاد الحاج متولي"

مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. والجمهور يعلق