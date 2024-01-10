"أظافر صناعية ومانيكير".. زوجة مجدي الهواري تثير الجدل بعد ظهورها في العمرة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أثارت مصممة الأزياء دنيا عبد المعبود جدلًا واسعا، خلال الساعات الماضية الأخيرة، بسبب عدم التزامها بمناسك العمرة.

ونشرت دنيا عبد المعبود صورًا تجمعها بزوجها المخرج مجدي الهواري، أثناء تواجدهم في مكة المكرمة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة:" الحمد لله".

وانتقد الجمهور مصممة الأزياء عبد المعبود بعد نشر صورًا لها، أثناء أدائها العمرة دون الالتزام بالمناسك.

وظهرت دنيا في بعض الصور مرتدية ملابس الإحرام إلا بأظافر صناعية وبها "مانيكير"، "طلاء الأظافر" كما علق البعض على "وشم" يدها، مما جعل الجمهور ينتقدها انتقادًا شديدًا.

وجاءت تعليقات الجمهور على صور دنيا عبد المعبود كالتالي:"مش فاهم كيف عمرة ومانيكير، ههههه، وبالنسبة للي في أظافرك دا إيه، إزاي إيه دا، طب بالنسبة للظافر الجيل ظروفها ايه في الحج والصلاة، الأظافر والوشم، هي حاطة مانيكير ورسمة، الوشم لازم يتشال".

جدير بالذكر أن مجدي الهواري احتفل بزواجه من دنيا عبدالمعبود في حفل صغير حضره عدد من الأصدقاء المقربين من العروسين، وذلك في أكتوبر هذا العام 2023.

اقرأ أيضا:

تامر حسني يتصدر تريند المحتوى الرائج بكليب "موحشتكيش"

اعتذار نرمين الفقي ووفاء عامر عن مسلسل "أولاد الحاج متولي"