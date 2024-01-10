أحمد الفيشاوي يفخر بوالديه ويتمنى أن يشعرا بالأمر نفسه-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - عبّر الممثل المصري أحمد الفيشاوي عن فخره بوالديه الممثل الراحل فاروق الفيشاوي ووالدته الممثلة المصرية سمية الألفي عبر مشاركته صورة رومانسية قديمة جمعتهما حيث يبدوان مبتسمين واحتضنا بعضهما وأرفق الصورة لتعليق كتب فيه :":"أهلي الأحباء/النجمين الأسطوريين أنا فخور بكما، وأتمنى أن تشعرا بالشيء نفسه".



من ناحية أخرى نشر الفيشاوي جمهوره في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كواليس فيلمه "منقدر ظروفك" جمع فيه عدة لقطات مصورة منها جمعته بالفنانة مي سليم والمقرر عرضه بدور السينما فور الانتهاء من تتصوير وأرفقه بتعليق :"حسن ومَلك قصه حب لا تنتهي من فيلم«بنقدر ظروفك".



