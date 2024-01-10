عارضة أزياء روسية أنهت حياتها بعد زيارتها جزيرة إبستاين واللغز انكشف أخيراً-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - انكشف أخيراً لغز وفاة عارضة روسية شهيرة تدعى روسلانا كورشونوفا انتحاراً إذ قفزت من شقتها في الطابق التاسع في يونيو 2008، قبل أيام قليلة من عيد ميلادها الحادي والعشرين، ذلك بعد أن كان سبب قيامها بهذا الفعل مجهولاً، وقد تم الإبلاغ في ذلك الوقت أن أصدقاءها وعائلتها قالوا إنها لم تظهر أي علامات على رغبتها في الانتحار، ووصفوها بأنها فتاة مبتهجة تحب الحياة.



وقد نشرت مستندات قضائية حديثة تكشف أن كورشونوفا، والتي ولدت في كازاخستان، لقيت حتفها في نيويورك في عام 2008، بعدما قامت بزيارة “جزيرة إبستاين” الشهيرة، وقد جرى نقلها حينها على متن طائرة خاصة تعود للملياردير المتورط في فضائح جنـ سية والتي تعرف بـ “لوليتا إكسبريس” في 7 يونيو 2006، أي قبل عامين من انتحـ ارها المزعوم.

والغريب أن إبستاين جرى إدراجه في نفس الرحلة برفقة خمسة أشخاص آخرين، ووجهت له اتهامات لإبشتاين بارتكاب جرائم جنـ سية ضد قاصر في نفس الشهر الذي تم فيه الرحلة، واعتقل في يوليو 2006 بتهمة واحدة فقط تتعلق بتحريض الدعـ ارة، وهي تهمة نسبية تلقت بعض الانتقادات بسبب معاملته الخاصة.

وتلقت فيرجينيا جيفري، إحدى ضحايا الملياردير جيفري إبستاين بعد عدة سنوات من وفاة العارضة الروسية رسالة بريد إلكتروني من محاميها يسألها عما إذا كانت تعرف كورشونوفا .