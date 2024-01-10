هكذا كشف هادي الجيار سبب انسحاب عبد المنعم مدبولي من مدرسة المشاغبين"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - يوافق اليوم في 10 يناير/كانون الثاني من العام 2024 ذكرى وفاة الممثل المصري هادي الجيار الذي شارك في مسرحية مدرسة المشاغبين وجسد حينها دور "لطفي"، ذلك الشاب الذي يحلم ويحب الموسيقى، مشاركاً مع أبطال العرض وهم :"عادل إمام، سعيد صالح، أحمد زكي، يونس شلبي.



وكان الجيار كشف الفنان في إحدى لقاءاته التلفزيونية، أنه حدثت مشادة مع عبد المنعم مدبولي، خلال أحداث المسرحية، حيث كان يجسد شخصية «الناظر» قبل أن يقدمها الممثل حسن مصطفى، لافتا إلى أن مدبولي، كان يجلس قبل دوره قرابة الثلث ساعة حتى يبدأ هو بمشهده ولكن أصبح يجلس ساعة من زيادة مدة الجمل الحوارية داخل العرض ليغضب من ذلك، لافتا إلى أنه بعد ذلك جاء عرض آخر لـ عبد المنعم مدبولي، على مسرح الريحاني، ليقبل العرض ويعتذر عن الاستمرار في المسرحية، ويتولى الدور بعد ذلك حسن مصطفى.

وأوضح هادي الجيار أن سر الخلاف الشهير أن هذه النوعية من المسرحيات تعتمد في جزء كبير منها على موهبة الممثل وإضافة بعض الجمل الجميلة الكوميدية التي تقوم بإضحاك الجمهور وبالتالي زادت مساحتنا والتفاعل كان يكبر كل مرة، وكانت إبنه الراحل عبد المنعم مدبولي أكدت على الأمر في إحدى الحوارات وأن الارتجال في المسرحية كان السبب الأساس لانسحاب والدها منها.

