محمد رمضان يصل كوت ديفوار استعدادا لحفل افتتاح بطولة أمم إفريقيا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وصل النجم محمد رمضان، إلى أبيدجان بكوت ديفوار، استعدادا لإحياء حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

وكان رمضان، قال في تصريحات سابقة عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "الحمد لله رب العالمين أفتخر بأني العربي الوحيد في الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا.. وأهدي هذا النجاح لجمهوري المصري أولاً صاحب الفضل الأول عليا بعد ربنا ثم جمهوري العربي الغالي.. ثقة في الله نجاح مستمر".

وتنطلق البطولة في كوت ديفوار يوم 13 يناير 2024 وتستمر حتى 11 فبراير 2024. وأوقعت القرعة المنتخب المصري على رأس المجموعة الثانية رفقة منتخبات "غانا وكاب فيردي وموزمبيق".