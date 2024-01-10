اعتذار نرمين الفقي ووفاء عامر عن مسلسل "أولاد الحاج متولي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

اعتذرت الفنانتان وفاء عامر ونرمين الفقي، عن مسلسل "أولاد الحاج متولي".

وأعلن برنامج "et" بالعربي، عن اعتذار الفنانتان، عبر حسابه الرسمي بموقع "x"، وعلق: "مسلسل أولاد الحاج متولي يواجه مصيرا مع تأجيل انطلاق التصوير لأجل غير مسمى بعد اعتذار وفاء عامر ونرمين الفقي عن المشاركة بالعمل".

المسلسل تعاقد عليه كل من إدوارد، سميرة صدقي، عبير منير، ومن السعودية نرمين محسن وعبد الله العامري وآخرين، بجانب ممثلين من الإمارات والعراق، ومن تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبد الخالق.

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