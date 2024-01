أول تعليق لتيموثي شالاميت وسيلينا غوميز حول حديث الأخيرة بالسوء عن كايلي جينر

خرج كل من النَجمين العالميَين سيلينا غوميز وتيموثي شالاميت عن صمتهما حول مقطع الفيديو الذي جمع الاولى مع تايلور سويفت في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب ٢٠٢٤ وأثار جدلاً بين مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي.

الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم يُظهر غوميز وسويفت في حديث جانبي فسّره بعض قارئي الشفاه بأن سيلينا تهمس لسويفت عن منع نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر حبيبها تيموثي شالاميت من التقاط صورة مع سيلينا .

ورغم ان سيلينا لم تعلّق في البداية على الموضوع، إلا ان في النهاية خرجت عن صمتها وعلّقت على منشور نشرته إحدى الوكالات الاخبارية وجاء فيه: “هل كانت سيلينا جوميز تتحدث عن كايلي جينر وتيموثي شالاميت بالسوء في حفل توزيع جوائز غولدن جلوب؟ هذه هي الحقيقة”. وعلقت سيلينا قائلة: “غير صحيح، لقد أخبرت تايلور عن اثنين من أصدقائي تواصلا مع بعضهما البعض. وهذا ليس من شأن أي شخص”.

من جانبه علّق الممثل الأميركي تيموثي شالاميت للمرة الأولى قائلاً لـTMZ بأن لا خلاف بين حبيبته كايلي جينر وسيلينا غوميز ورفض الاجابة بشكل مباشر عما يتمّ تداوله حول الفيديو.

وفي وقت سابق صرّح مصدر مقرب من سيلينا لمجلة PEOPLE ان المغنية والممثلة لم تحاول التقرّب من كايلي جينر وتيموثي شالاميت ولم تراهما في حفل الغولدن غلوب ٢٠٢٤.

الجدير ذكره أن سيلينا غوميز رُشحت لجائزة أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي أو موسيقي عن Only Murders In The Building، والتي ذهبت لصالح أيو أديبري من مسلسل The Bear.

وتيموثي شالاميت كان مرشحًا لجائزة أفضل ممثل في فيلم كوميدي أو موسيقي عن Wonka، لكن الجائزة ذهبت للممثل بول جياماتي من فيلم The Holdovers.