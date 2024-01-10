ملكة جمال لبنان السابقة بعين دامعة تشكو من جحود أولادها وتناشدهم أن يبادلوها محبتها-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - توجهت ملكة جمال لبنان لعام 1974 جاكلين رعد إلى أولادها برسالة عتاب ومحبة ونداء وذلك بعدما شكت من قلة تواصلهم معها واهتمامهم بها وهي التي كانت لهم أماً حنونة وربتهم واحتضنتهم حتى أصبحوا ناجحين في الحياة وتزوجوا وأصبحت لهم حياتهم الخاصة، أما هي فتعاني من إهمالهم لها ومن الوحدة.



وكتبت رعد في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي رسالة مؤثرة إلى فلذات كبدها مرفقة إياها بصور لها بدت فيها دامعة العينين وجاء في منشورها:

"من عيون تدمع و من قلب يدمي و من وجه بدا يرسم عليه الدهر خيوطه و من جسد اصابه الوهن والتعب اكتب لكم اولادي بعد ان قضيت العمر على رعايتكم و تحملت الصعاب و اجتزت المحن … سهرت … كافحت … عانيت … عشت الحزن رغما … تجرعت الشقاء حبا .. لكنى تحملت … ناسية كل اوجاعي و انا ارى كل منكم يكبر امام عيني .. كنت اقول مهلا يا زمن … هويدا يا الم … لقد ابيضت الحقول و حان وقت جني الثمر … و ما ان اشتد عودكم و قوي ظهركم فتخلى الجميع عني … تزوجتم بدا كل منكم يفكر في ذاته … يخطط لحياته … ولعائلته ، ونسي ان هناك من هي كانت عائلته ، حملته في احشاها ، نسي ان هناك من شافه قلبها قبل عينها وعين كل البشر ، نسي من علمته او حرف، علمته أولي خطواته، من ربته من اوصلته لأعلي المراكز ،، أنتم لكم عائلتكم، وانا ليس لي سواكم ، كيف السبيل لأسكت قلبي عن لوعته لاشتياقه ، محبتي ربما أزعجتكم ؟ فيا منية النفس ، وَيَا مقلة العين التي ابصر بها ، يا رمش العين الذي احاط بالحدق، يا غني النفس من أغنانا بها الرب، أنتم لي كمصباح أنار ظلمتي، أرنو إليكم ودموعي تغرقني والصوت مني جش في الحلق، فكم وكم من المسافات تفصلنا والأعوام تمضي والعمر في سبق، ربي هل تجمع المشتتين بعد غربتهم ؟ ماذا أقول لقلبي والأحباب عني بعدت ، قسراً ، او بشتي الأسباب والطرق، نهاري يا أمي امضيه كباقي الناس اشغله، أما ليلي اقضيه ساهرة أعد نجوم السما وارصدها، وكم قضي الليل يعصرني ، فأصلي للخالق ليعطني صبراً لما أكباده، فالصبر قتلني وقلبي يحترق، بت اشكي صبري للصبر ما احمله من لوعة شوقي لكم يا عمري، ادعو ربي الرحمان ان يجمعنا كما كنّا في الأيام الخوالي، بحر من الحنان لكم في صدري يغرق العالم لو من صدري خرج،

أوصيكم كما اوصانا رب الخلق والعباد بالرفق بي دائماً وبحسن القول والفعلي ، وان تحبوني كما أحببتكم وأكون أنا أيضاً عائلتكم كما أنتم عائلتي".