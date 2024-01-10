معجبات يرقصن لدى وصول محمد رمضان إلى مطار أبيدجان إستعداداً لحفله-بالصور والفيديو

ميرنا وليد - بيروت - يتحضر الفنان المصري محمد رمضان لإحياء حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، وقد وصل منذ ساعات إلى أبيدجان بـ ساحل العاج ووثق الأمر بمشاركته مقطع فيديو لدى نزوله من الطائرة وتوجهه إلى داخل المطار حيث التقى هناك بعدد كبير من المعدبين الذين التقطوا الصور التذكارية معه كما رقت بعض السيدات اللواتي ارتدين ثياباً متطابقة رقصة تقليدية ترحيباً به وشاركهم رمضان الرقص.

وأرفق الفيديو بتعليق :"وصلت كوت ديفوار إستعداداً لحفل إفتتاح كاس الأمم الافريقية، إفريقيا هل أنت جاهزة؟ في 13 يناير؟ثقة في الله نجاح".

وكان رمضان أطلق في 2 كانون الأول/ ديسمبر الماضي مع فريق "ماجيك سيستم" كليب أغنية "أكوابا" وهي الأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، والتي حققت حتى اليوم على يوتيوب 5 ملايين مشاهدة.

الجدير بالذكر أن البطولة تنطلق في كوت ديفوار يوم 13 يناير 2024 وتستمر حتى 11 فبراير 2024، وأوقعت القرعة المنتخب المصري على رأس المجموعة الثانية رفقة منتخبات«غانا وكاب فيردي وموزمبيق».​​​​​، وتشارك فيها من المنتخبات العربية كل من مصر وتونس والجزائر والمغرب.