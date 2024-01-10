فن ومشاهير

بإطلالة جريئة..سارة سلامة تتألق في أحدث جلسة تصوير والجمهور يغازلها (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة سارة سلامة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها ظهرت خلالها بإطلالة جريئة.

ونشرت سارة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا بأس أن تكون غامضا بعض الشيء.. فحتى القمر له جانبه المظلم".

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "يا لهوي على القمر" ، "قمر" ، "منورة الكون كله" ، "منورة الكون كله" ، "العسل" ، "حلوة أوي".

يذكر أن آخر أعمال سارة سلامة مسلسل "الأجهر" الذي عُرض رمضان الماضي 2023، وشارك في بطولته عمرو سعد، درة، سيد رجب، خالد زكي، ناهد السباعي، ومن تأليف أحمد حلبة، وإخراج ياسر سامي.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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