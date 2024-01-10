شكرا لقرائتكم خبر عن "فى بيتنا روبوت" وشه حلو عليهم.. تفاصيل ارتباط ليلى زاهر وهشام جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاجأ محبى الفنانة ليلى أحمد زاهر بخطوبتها على الفنان والمنتج هشام جمال، وذلك بعدما اجتمع المشاهدون حول قصة حبهما وزواجهما فى إطار درامى كوميدى من خلال مسلسل "فى بيتنا روبوت"، وهو ما جعل وجود علاقة رسمية بينهما يبدو أمرا مألوفا للجمهور، ويبدو أن علاقة الصداقة والعمل جعلتهما قربين من بعضهما حتى نشأت قصة الحب التى أعلنت رسميا أمس.



خطوبة ليلي احمد زاهر وهشام جمال

أعلن الفنان هشام جمال خطوبته على الفنانة ليلى أحمد زاهر، وعلق قائلا على صفحة التواصل الاجتماعى قائلا: الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا، من أيام قليلة كانت قراية الفاتحة، وإن شاء الله الخطوبة قريبا، نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق والسعادة والخير".



أحمد زاهر

وشارك الثنائى فى مسلسل فى بيتنا روبوت ويحكي قصة يوسف مهندس برمجيات شاب (هشام جمال)، يقوم بتطوير نموذجين من البشر الآليين، أولهما على هيئة أنثى اسمها "زومبا" (شيماء سيف)، والثاني على هيئة ذكر يسميه "لذيذ" (عمرو وهبة)، ليقوم الاثنان بمساعدته في شركته ومساعدة زوجته سارة (ليلى أحمد زاهر) على القيام بأعمالها المنزلية.

مسلسل "فى بيتنا روبوت" الجزء الأول بطولة شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، هشام جمال، النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم هشام ماجد، أحمد زاهر، ناهد السباعى، أوس أوس، هنادى مهنى، اسلام إبراهيم، محمد عبد الرحمن، سامى مغاورى، عارفة عبد الرسول وتأليف أحمد محيى وأحمد المحمدي وإخراج وليد الحلفاوى.