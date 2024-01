شكرا لقرائتكم خبر عن جاكوب إلوردى وفيبى دينيفور أبرز المرشحين لجائزة BAFTA Rising Star والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأكاديمية البريطانية عن المرشحين لجائزة Rising Star للمواهب الصاعدة على الشاشة، وهو التكريم الوحيد من بين جوائز BAFTA للأفلام، الذى يتم التصويت عليها من قبل الجمهور، تم الإعلان عنه قبل أكثر من أسبوع من الكشف عن القائمة الكاملة لترشيحات BAFTA فى 18 يناير الجارى.

وتتضمن قائمة مرشحى Rising Star لعام 2024 بعضًا من أكبر الأسماء من العام الماضى فى السينما والتليفزيون وفائزًا حديثًا بجائزة Golden Globe.



المرشحون لـ BAFTA Rising Star

وتضم القائمة الخمسة القوية كلاً من فيبي دينيفور ("Fair Play"، و"Bridgerton")، وآيو إديبيري ("Theatre Camp"، و"Bottoms"، و"The Bear")، وجاكوب إلوردي ("Priscilla"، و"Saltburn") وميا ماكينا بروس ("How to Have Sex") وصوفي وايلد ("Talk to Me").

وتم اختيار المرشحين من قبل لجنة من تحكيم الصناعة بما فى ذلك الممثلين ديزى إدجار جونز، Ṣọpẹ́ Dìrísù وهيميش باتيل بالإضافة إلى عدد من المخرجين والمنتجين وخبراء الصناعة.

وفى عام 2023 فازت نجمة "Sex Education" ونجمة "Emily" إيما ماكي بالجائزة وهو عامل يمكن أن يبشر بالخير لدينيفور، الذي يتمتع أيضًا بميزة اللعب على أرضه، لينضم إلى قائمة رائعة من المواهب التي حصلت على لقب النجم الصاعد على مدار 19 عامًا.

ومن بين الفائزين السابقين دانييل كالويا، وتوم هولاند، وليتيتيا رايت، وجون بوييجا، وجيمس ماكافوي، وتوم هاردي.

وقالت جين ميليتشيب، الرئيس التنفيذي لـ BAFTA: "يسعدني أن أحتفل بالموهبة الاستثنائية التي أظهرها المرشحون الخمسة لهذا العام لجائزة EE Rising Star، ويمثل هؤلاء الأفراد المتميزون ما تمثله BAFTA وجائزة EE Rising Star كمستقبل لصناعة السينما، حيث يجسدون الابتكار والتفاني والالتزام برواية القصص التي تأسر الجماهير في جميع أنحاء العالم."

سيتم منح جائزة BAFTA Rising Star لعام 2024 في حفل توزيع جوائز BAFTA السينمائي في 18 فبراير المقبل في قاعة المهرجانات الملكية بلندن.