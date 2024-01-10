شكرا لقرائتكم خبر عن مراد مصطفى بعد اختياره فى "مواهب برلين": برامج المهرجانات مفيدة لأى مخرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج مراد مصطفى، لـ"الخليج 365"، تعليقا على اختياره ضمن برنامج "مواهب برلين" ضمن مهرجان برلين السينمائى الدولى بدورته الـ74، إنه سعيد باختياره لأول مرة، إن معامل وبرامج المهرجانات الكبرى مهمة ومفيدة لأى مخرج سينمائى.

وفى سياق مختلف اختير فيلم "عيسى" للمخرج مراد مصطفى للمنافسة ضمن قوائم النسخة الـ46 من مهرجان كليرمون فيران بفرنسا، وهو واحد من أهم وأعرق المهرجانات السينمائية للفيلم القصير فى العالم.

يذكر أن فيلم "عيسى" عرض عالمياً فى مهرجان كان السينمائى الدولى فى مسابقة أسبوع النقاد فى دورة 2023، كما حصل على جائزتين ضمن 30 جائزة فاز بها بعد ذلك خلال مسيرته بالمشاركة فى 90 مهرجانا دوليا حتى الآن بالإضافة إلى أن الفيلم شارك فى مهرجانات سينمائية كبرى أخرى مثل (مهرجان لوكارنو ومهرجان ميلبورن وشيكاغو وستوكهولم) وجدير بالذكر أنه أعلن مؤخرا عن وصول فيلم "عيسى" رسمياً إلى ترشيحات القائمة القصيرة لجائزة سيزار الفرنسية والتى تعادل جوائز الأوسكار.

فيلم عيسي من بطولة كيني مارسيلينو وكنزي محمد، مدير تصوير مصطفى الكاشف، مونتاج محمد ممدوح، سيناريو مراد مصطفى وسوسن يوسف، والعمل إنتاج مصري فرنسى مشترك.