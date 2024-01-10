شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يصل كوت ديفوار استعدادا لحفل افتتاح كأس أمم أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل النجم محمد رمضان إلى أبيدجان بكوت ديفوار، استعدادا لإحياء حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

وكان رمضان، قال فى تصريحات سابقة عبر حسابه الرسمى على فيس بوك: "الحمد لله رب العالمين أفتخر بأننى العربى الوحيد فى الأغنية الرسمية لكأس أمم أفريقيا.. وأهدى هذا النجاح لجمهورى المصرى أولاً صاحب الفضل الأول عليا بعد ربنا ثم جمهورى العربى الغالى.. ثقة فى الله نجاح مستمر".

وتنطلق البطولة في كوت ديفوار يوم 13 يناير 2024 وتستمر حتى 11 فبراير 2024، وأوقعت القرعة المنتخب المصري على رأس المجموعة الثانية رفقة منتخبات "غانا وكاب فيردي وموزمبيق".