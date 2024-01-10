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وفاة شقيق الفنان الفلسطينى على سليمان عن عمر ناهز 67 عاما

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الممثل الفلسطينى على سليمان عن وفاة شقيقه محمد سليمان، عن عمر ناهز 67 عاما، وذلك من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

حيث نشر على سليمان: "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى، آل سليمان فى الناصر وخارجها ينعون بمزيد من الأسى فقيدهم المرحوم محمد سليمان".

كما أشار إلى أنه من المقرر تشييع جثمانه اليوم من مسجد عمر ابن الخطاب، ويدفن فى المقبرة الجديدة، والتعازى من بيته فى حى الصفاصرة.


عمر سليمان

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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