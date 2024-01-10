شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيق الفنان الفلسطينى على سليمان عن عمر ناهز 67 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الممثل الفلسطينى على سليمان عن وفاة شقيقه محمد سليمان، عن عمر ناهز 67 عاما، وذلك من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

حيث نشر على سليمان: "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى، آل سليمان فى الناصر وخارجها ينعون بمزيد من الأسى فقيدهم المرحوم محمد سليمان".

كما أشار إلى أنه من المقرر تشييع جثمانه اليوم من مسجد عمر ابن الخطاب، ويدفن فى المقبرة الجديدة، والتعازى من بيته فى حى الصفاصرة.