شكرا لقرائتكم خبر عن بطل فيلم Anatomy Of A Fall متهم بالاغتصاب بعد فوز العمل بـ جولدن جلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتُهم الممثل الفرنسى صامويل ثيس، المعروف ببطولة الفيلم الدرامى Anatomy Of A Fall الحائز على جائزة جولدن جلوب بالاغتصاب، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع Variety، وتمت إبعاده من فيلم كان يخرجه بعنوان Je Le Jure، بعد ادعاء من أحد أفراد الطاقم بأنه تعرض لاعتداء جنسى من قبل ثيس.

ونشرت صحيفة ليبراسيون الفرنسية في تقرير لها أن الحادث وقع في يوليو 2023 بعد إحدى الحفلات، وادعى أحد أفراد الطاقم، الذى لم يذكر اسمه، أنه أقام فى الشقة التى أقيمت فيها الحفلة، وتعرض للاغتصاب فى الصباح على يد ثيس، ونفى تيس هذا الادعاء قائلا إنه تم بالتراضي.



صامويل ثيس

وقع الاعتداء الجنسي المزعوم في منتصف فترة التصوير، وبحسب ما ورد أخرج ثيس ما تبقى من الفيلم عن بعد، وذكرت مجلة Variety أن منتجة الفيلم كارولين بونمارشاند استعانت بمنظمة خارجية لإجراء تحقيق داخلى بين طاقم الممثلين وطاقم العمل، بعد علمها بالحادثة، ويقال إن هذا التحقيق أدى إلى إزالة ثيس من الفيلم.

ووفقًا لصحيفة The Guardian، قالت بومارشاند: "في النهاية، ما نكتشفه هو أنه بغض النظر عن عدد الأدوات والأوراق البيضاء والموارد المتوفرة لدينا، عندما يتعلق الأمر بالتعامل فعليًا مع هذا النوع من المواقف، فإننا لسنا مجهزين".

يزعم تقرير في مجلة Telemara أن أحد أفراد الطاقم قدم شكوى رسمية إلى السلطات بعد الاعتداء المزعوم، وقالت محامية ثيس، ماري دوسي، لمجلة Variety إنها لم تكن على علم بمثل هذه الشكوى، أو التحقيق الجاري.

وقالت دوسي: "التحقيق الوحيد في هذه القضية تم بأمر من الإنتاج ونفذته منظمة مستقلة، وتم تسليمه في سبتمبر وكان 300 صفحة – والخلاصة هي أنه لا توجد عناصر تؤهل ما حدث لاعتداء جنسي".

وأضافت أيضًا أن التقرير يتعلق بشاهد دخل غرفة النوم التي كان يوجد بها ثيس وأفراد الطاقم، لكنها وصفتها بأنها "لحظة رقيقة".

حصل فيلم Anatomy Of A Fall على جائزة أفضل فيلم سينمائي – بلغة غير الإنجليزية في حفل توزيع جوائز Golden Globe في 7 يناير 2024.