شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "رحلة العائلة المقدسة" بمعهد الموسيقى العربية.. غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم نادي السينما بالتعاون مع قطاع التلفزيون بالهيئة الوطنية للإعلام الفيلم الوثائقي "رحلة العائلة المقدسة "، من إخراج سميحة الغنيمي، وذلك احتفالاً بعيد الميلاد المجيد، غداً الخميس الموافق 11 يناير، بمعهد الموسيقى العربية، في تمام الساعة السابعة مساءً .

والفيلم ينتمي لنوعية الأفلام الوثائقية الطويلة إنتاج اتحاد الاذاعة والتليفزيون، وكانت له عدد من الإشادات الدولية و المصرية والعربية وتم ترجمته إلي العديد من اللغات أيضا، وقد قال عنه البابا شنودة للمخرجة سميحة الغنيمى فور انتهائها منه وعرضه : " أشعرتينا بالفعل بأن المسيح يسير ويتحرك."

رحلة العائلة المقدسة يعد من روائع السينما التسجيلية وتم تصويره بالقدس فى التسعينيات ،‎حيث تجولت مخرجته بالكاميرا في عدة أماكن دينية مهمة لم تدخلها كاميرات أخرى غيرها، وتعرضت لمخاطر كثيرة ولم تعير اهتماما بما تواجهه من عقبات، ومن الأماكن التي صورت بها ولم تدخلها أي كاميرات أخرى دير المحرق وكنيسة المهد وكنيسة هيرودوت وغيرها من المواقع الحقيقية التي تظهر بالفيلم والتي ولد ومر بها السيد المسيح عليه السلام اثناء رحلته المقدسة.